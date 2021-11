LUCÉLIA: Associação Comercial e Empresarial lança concurso de vitrini para o Natal

Para estimular a decoração das lojas do comércio de Lucélia, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) da cidade lançou um concurso de vitrines para temporada de vendas de fim de ano.

De acordo com a ACE, a ação vai premiar três vitrines, em dinheiro, com R$ 250 para o primeiro lugar, R$ 150 para o segundo lugar e R$ 100 para o terceiro lugar.

As vitrines participantes terão fotos publicadas na página da ACE no Facebook, a partir do dia 15 de dezembro e serão vencedoras as três que tiverem mais curtidas.

A apuração vai ser no dia 3 de janeiro.

CHEGADA DO PAPAI NOEL

Em suas redes sociais, a Prefeitura de Lucélia divulgou que o evento de chegada do papai Noel será no dia 4 de dezembro. Cercada de suspense e sem revelar mais detalhes, a programação recebe o nome de Natal Luz.