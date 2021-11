SALMOURÃO: Mutuários mudam para as 104 casas populares inauguradas recentemente

No final do mês de outubro, o então governador em exercício e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado estadual Carlão Pignatari, esteve em Salmourão onde realizou a entrega de unidades da CDHU.

Com a entrega das chaves os mutuários do novo conjunto habitacional, iniciaram a mudança para a sua casa própria.

Desta forma grande parte dos mutuários já estão no novo conjunto habitacional que é composto por 104 casas populares construídas em parceria entre a Prefeitura de Sal mourão e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), vinculada à Secretaria de Estado da Habitação.

A CDHU investiu R$ 7,2 milhões na construção do empreendimento e a prefeitura doou o terreno. As famílias contempladas foram escolhidas por meio de sorteio eletrônico auditado, realizado em julho de 2020.

O financiamento dos imóveis já segue as novas diretrizes da Política Habitacional do Estado de SP, que preveem juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos.