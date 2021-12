FLÓRIDA: Realizada em novembro a campanha de prevenção e promoção à saúde do homem

Em novembro ocorreu em Flórida Paulista a campanha de saúde com ênfase na prevenção e promoção da saúde do homem.

A campanha teve a finalidade de alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros em seguida do câncer de pele.

Desta forma a Secretaria de Saúde de Flórida Paulista trabalhou com o movimento de conscientização, para que os homens, se preocupem com os cuidados corporais, bem como também da mente, através da prevenção com consultas e exames de rotina. Praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada, abandonar o tabaco, praticar sexo seguro e, também fazer o exame da próstata (toque retal) e exame de sangue do antígeno prostático específico (PSA), usado principalmente para rastreamento do câncer de próstata em homens assintomáticos.

No dia 22 às 15h30 ocorreu uma LIVE/palestra com o Dr. Nilson de Souza Marin com o tema “Saúde do Homem” no auditório Celso de Castro Scafi. Esteve presente homens funcionários públicos municipais entre outros. E ainda além do secretário municipal de Saúde Aguinaldo Adelino Carvalho, também esteve presente o presidente da Câmara Municipal, vereador Thiago Ribeiro de Souza.

O secretário da saúde Aguinaldo Adelino Carvalho destaca que “eventos desta natureza é de suma importância para que a saúde das pessoas seja vista de forma global, pois a prevenção e a quebra de tabus relacionados a saúde do homem é muito importante nestes dias”.

A secretaria informa que já conversou com o Dr. Nilson para que o mesmo venha atender a demanda ambulatorial de urgência da saúde do homem fazendo avaliações de câncer de próstata, testículo e pênis nos próximos meses em Flórida Paulista, pois prevenção se faz o ano todo.



De acordo com a secretaria municipal de Saúde, o médico urologista estará atendendo no posto todas as segundas feiras de dezembro no período da manhã. “Os homens interessados devem procurar o setor de agendamento da secretaria de saúde para marcar a consulta”, informa o secretário Aguinaldo.