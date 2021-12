FLÓRIDA: Concurso “Natal Espetacular” premiará residências e comércios enfeitados neste final de ano

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista e Fundo Social, em parceria com a Associação Comercial e Industrial (ACIFP), estão desenvolvendo a campanha “Natal Espetacular”.

Usando como exemplo as edições anteriores da ação que foi considerada sucesso, serão premiadas com 1º, 2º e 3º lugar, as residências mais bem enfeitadas com tema natalino.

O mesmo se aplica ao estabelecimento comercial, onde serão eleitos os três mais bem ornamentados.

Para participar, basta enviar um e-mail até o dia 3 de dezembro para o endereço: [email protected], com o nome do proprietário da casa ou empresa interessada.

O cadastro também pode ser feito através do telefone: (18) 3581-9020.

Os vencedores do concurso serão anunciados no dia 20 de dezembro, quando também serão entregues os prêmios.