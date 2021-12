OSVALDO CRUZ: Feira de Artesanato acontece entre os dias 3 e 7 de dezembro

A Artplic (Multiplic Mulher) é a Câmara Técnica formada por mulheres cujo objetivo é a promoção do desenvolvimento do artesanato local, com foco no empreendedorismo feminino e na capacidade de geração de emprego e renda.

O grupo já formatou seu primeiro evento público que, consistirá na realização de uma Feira de Artesanato, simultânea aos festejos de elevação da igreja matriz em Santuário, a realizar-se entre os dias 3 e 7 de dezembro.

O evento irá unir mulheres artesãs já selecionadas por meio da Câmara Técnica para que em conjunto exponham seus trabalhos e gerem sua renda; junto a isso, o evento trará olhares de toda a região, incentivando o turismo e desta forma aquecendo a economia local. As voluntárias elaboraram o projeto e estão organizando o evento que deve contar com apoio de parceiros que amparam o movimento.

As barracas serão montadas na igreja matriz de São José no pátio do salão paroquial e todos que quiserem, poderão conhecer e fazer suas compras.

Confira os horários de funcionamento: sexta-feira – das 18h às 22 horas; sábado e domingo – das 10h às 22 horas; segunda-feira – das 18h às 22 horas e terça-feira – das 18h às 22 horas.

(Com informações do Jornal Cidade Aberta)