Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional lança “O Novo Municipalismo” nesta quinta-feira, em São Paulo

Coletânea valoriza o fortalecimento dos municípios e a descentralização das políticas públicas desde o governo de Franco Montoro até a atual gestão no Poder Executivo Paulista, sob o comando de João Doria; sessão de autógrafos acontece na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, das 18h às 21h

A trajetória do movimento municipalista no Brasil, sobretudo a partir do trabalho do governador de São Paulo André Franco Montoro (1983-1987), até chegar aos dias de hoje, com a condução do Executivo Paulista pelas mãos de João Doria, é o tema central do livro “O Novo Municipalismo”. Marco Vinholi, secretário de Estado deDesenvolvimento Regional, é o coordenador e um dos autores da obra, que será lançada nesta 5a feira (2/12), na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi (avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.232 – Piso 3, Jardim Europa, São Paulo-SP).

Editado pela ExLibris, o título ainda traz contribuição de outros especialistas no assunto: Marcos Campagnone, GlaucioNeves, Rosane Ribeiro, Fred Guidoni, Renan Bastianon e Sebastião Misiara, além do professor de Administração Pública Fernando Montoro – um dos filhos do saudoso Franco Montoro. O ministro da Saúde na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) e ex-secretário de Estado de Habitação de São Paulo, o doutor em Economia Barjas Negri, também é um dos co-autores do livro.

Outro nome de peso que contribui com a obra é Andrea Calabi, presidente do Banco do Brasil (1999) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES (1999-2000), ex-secretário-executivo do Ministério do Planejamento, e ex-secretário de Estado da Fazenda, e de Economia e Planejamento do Governo de São Paulo.

Entre outros tópicos, “O Novo Municipalismo” lança luz sobre as diversas iniciativas estruturantes em implementação no governo paulista, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, como “Parcerias Municipais”, “Cidades Inteligentes”, “Municípios em Rede”, “SP + Consórcios” e o projeto da nova regionalização do estado.

A ideia de lançar a obra partiu do próprioVinholi, uma vez incentivado por prefeitos a compartilhar com as cidades paulistas e até mesmo com Prefeituras de outros estados brasileiros as boas práticas capitaneadas pela Secretaria de Desenvolvimento Regional e que fortalecem o municipalismo, a partir da descentralização da administração pública:

“André Franco Montoro pensou em municipalismo 40 anos atrás. Hoje, continuamos usando e valorizando o conceito, ao passo em que o tornamos ainda mais ágil, por meio da utilização da Tecnologia – tudo para uma melhor descentralização de gestão e o compartilhamento eficiente de programas que reduzem distâncias e oferecem resultados”, defende.

Produzido ao longo dos últimos seis meses, “O Novo Municipalismo” terá noite de autógrafos nesta 5a feira, entre 18h e 21h, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. Na oportunidade, serão adotadas todas as medidas sanitárias de combate à disseminação da Covid-19. Os convidados devem apresentar comprovante de vacinação e usar máscara durante todo o lançamento.

Ficha Técnica

Lançamento do livro “O Novo Municipalismo”

Organizador e Autor: Marco Vinholi

Co-Autores: Andrea Calabi, Barjas Negri, Fernando Montoro, Fred Guidoni, GlaucioNeves, Marcos Campagnone, Renan Bastianon, Rosane Ribeiro e Sebastião Misiara

Lançamento: 2/12 – 5a feira

Horário: das 18h às 21h

Local: Livraria Cultura do Shopping Iguatemi

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.232 – Piso 3, Jardim Europa, São Paulo-SP

Editora: ExLibris

Páginas: 118

Valor: R$ 55