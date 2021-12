DRACENA: Colégio Cívico-Militar, construção de nova escola e residência médica são protocoladas pelo prefeito no Ministério da Educação

O prefeito André Lemos retornou de Brasília na madrugada desta quinta-feira (2/12), e trouxe boas notícias da audiência que teve com o ministro da Educação Milton Ribeiro.

Desde que assumiu o governo municipal, o prefeito André mantém contatos com frequência com os governos estadual e federal, a fim de conquistar investimentos para o município e tal comportamento vem apresentando resultados.

Desta vez ele esteve em Brasília, no início da semana, e por intermédio da assessoria do deputado federal Coronel Tadeu (PSL/SP), se reuniu com o ministro Milton Ribeiro, ocasião em que pôde apresentar vários pedidos e um convite. “Foi uma viagem muito proveitosa para o governo municipal apresentamos nossas propostas que foram bem aceitas, agora iremos providenciar documentações necessárias”, disse o prefeito André. Acompanharam o prefeito na audiência, os secretários de Educação Juliana Correa; da Fazenda Thiago Vicente; o presidente do PRODES Valter Fernandes e o representante do deputado Coronel Tadeu, Guilherme Dall’Orto.

Os pedidos foram: Implantação da Colégio Cívico-Militar na cidade; Construção de uma nova sede para a Escola Ottília Braz Noguerol, no Jardim das Palmeiras; abertura de residência médica na Fundação Dracenense de Educação e Cultura (Fundec), pela Faculdade de Medicina e o credenciamento da Santa Casa como hospital de escola.

Dracena será contemplada com a abertura de um Colégio Cívico-Militar. “O Governo Federal está abrindo 25 Colégios no Brasil e a nossa cidade receberá uma unidade”. O chefe do executivo dracenense disse que para conseguirmos um início mais rápido, o município utilizará o prédio da Escola Técnica Izaura Sampaio, para alunos que cursarão do 6° ao 9° ano.

Sobre a construção de um novo prédio para a escola Ottília, o prefeito explicou ao ministro Milton Ribeiro que a escola hoje, devida grande demanda, encontra-se com as instalações acanhadas. O objetivo é construir uma nova sede para a escola Ottília e utilizar o atual prédio da escola para sediar a EMEI Nana Nenê, solucionando dois problemas do bairro de uma única vez. Os investimentos do Governo Federal para construção de uma nova escola podem chegar a R$ 7 milhões, de acordo com o projeto.

Com relação à abertura da residência médica na Fundec, o prefeito explicou ao ministro que Dracena possui uma população de cerca de 50 mil habitantes, é considerada cidade polo, principalmente na área da Saúde, para uma microrregião formada por 11 municípios compondo a Nova Alta Paulista, totalizando em mais de 130 mil habitantes. Falou sobre a Fundec que oferece vários cursos superiores, em destaque o de Medicina implantado em 2017, o qual conta com 66 vagas anuais e atualmente 250 acadêmicos de vários estados.

Sobre a Santa Casa, André citou que é referência no oeste paulista e sul-mato-grossense, devido à estrutura privilegiada, corpo clínica que atua em diversas especialidades.

O pedido para credenciar a Santa Casa como hospital de ensino foi justificado pelo prefeito André ao ministro Milton Ribeiro, com o intuito de proporcionar treinamento e estágio aos alunos de graduação do curso de Medicina da Fundec.