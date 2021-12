FLORA RICA: Diretoria de Esportes protocola pedido de Projeto Areninha com deputado federal

O deputado federal Roberto de Lucena e sua equipe esteve em visita à Flora Rica recentemente. Na oportunidade o diretor de Esportes Roberto Ribeiro Nardi Júnior protocolou junto ao pedido reforçando solicitação de implantação do Projeto Areninha em Flora Rica.

De acordo com diretor de Esportes, esse projeto irá beneficiar toda a população florarriquense.

O projeto Areninha tratase de um local para um campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, com equipamentos, iluminação de led e arquibancada.

No começo do ano, o projeto já havia sido protocolado na Secretaria de Esporte em São Paulo, e agora o pedido foi reforçado sobre a importância do Areninha para o município com o deputado federal Roberto de Lucena.