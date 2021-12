Homem é autuado em R$ 2,5 mil por manter cinco aves silvestres em cativeiro

Como não havia autorização para criar as aves, foi elaborado um auto de infração ambiental, no valor de R$ 2,5 mil, com base no artigo 25, parágrafo 3° inciso III da Resolução SIMA-05/2021.

Ainda segundo a corporação, o papagaio apresentava estar domesticado e com fortes laços afetivos com o idoso e também por falta de local autorizado disponível no momento, permaneceu depositado com o infrator.