JUNQUEIRÓPOLIS: O filme produzido no município, Corona Circus terá lançamento no dia 4

A produção e elenco incluindo o comediante Dedé Santana, estarão em Junqueirópolis para se encontrar com a família do Circo Dione para o lançamento oficial do filme produzido na sua íntegra nas dependências do circo, prédios e praças públicas de Junqueirópolis, contando com o apoio da prefeitura municipal através da diretoria de educação e cultura.

O lançamento oficial acontece no dia 4 de dezembro de 2021 com previsto início as 19h30, nas dependências da sala de cinema do CEFE – Centro de Formação para Professores José Roberto de Souza, localizado na praça Álvaro de Oliveira Junqueira.

Para o evento estão sendo convidadas autoridades, educadores, artistas e população do município, os quais se juntarão aos protagonistas do filme para sua exibição de número 1 do filme que vai percorrer o Brasil e o mundo.

Conheça o roteiro do Corona Circus:

Filme aborda as dificuldades dos artistas circenses durante a pandemia.

A produtora de cinema Animal Filmes com a colaboração do Produtor Cássio Alencar, terminou de rodar o longa-metragem Corona Circus. O filme conta a vida de um circo em uma pequena cidade do interior, que é pego de surpresa pela pandemia do Covid-19.

Durante a quarentena os artistas sofrem com as agruras da impossibilidade de se sustentar.

Apesar do assunto ser sério e preocupante, o filme aborda o tema com leveza e bom humor, focando na amizade, nos valores éticos e no amor ao próximo.

O elenco conta com atores veteranos do cinema, teatro e televisão como Dedé Santana, Liza Vieira, Francisco Carvalho e Roberto Rowntree, e entre eles o jovem ator Pedro Pauleey.

O Projeto teve o apoio da prefeitura de Junqueirópolis que se sensibilizou na semelhança com um drama de um circo na cidade (Circo Dione), que deu todo o apoio, cedendo inclusive suas dependências para as filmagens.

A direção é de Roberto Rowntree, e a fotografia de Paulo Furtado, o roteiro de Reinaldo Guedes e Roberto Rowntree.

Todos os atores e equipe técnica foram previamente testados e liberados, e o filme foi realizado com todos os protocolos de segurança da Covid-19.