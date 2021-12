IPVA 2022 ficará bem mais caro; veja quanto o imposto deverá subir em SP

Vale a pena se programar e até reservar ao menos uma parte do 13º salário para pagar o IPVA 2022 de veículos registrados em São Paulo. O calendário de pagamento e a tabela com os valores venais devem ser divulgados somente na próxima semana pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do governo estadual, mas já é possível adiantar que o imposto a ser pago ficará cerca de 30% mais alto na comparação com 2021.

Não se trata de reajuste nas alíquotas e sim da disparada nos preços médios dos automóveis ao longo deste ano, decorrente das paralisações na respectiva produção, devido à falta de componentes eletrônicos. Fatores como aumento no custo de matérias-primas, como aço e alumínio, e desvalorização do real frente ao dólar também encareceram bastante veículos novos – e também usados, cujo valor subiu em vez de sofrer a tradicional depreciação.

No Estado paulista, o imposto é calculado com base nos valores venais praticados em setembro do exercício anterior, compilados pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Portanto, é possível verificar quanto os preços médios subiram entre setembro de 2020, mês de referência para o cálculo do IPVA 2021, e setembro de 2021 – base para estimar os valores para 2022.

Conforme o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da Fipe, no período de setembro de 2020 a setembro de 2021 o custo geral de aquisição de veículos subiu 26,8%, enquanto a alta foi de 31,05% para automóveis usados, que compõem a vasta maioria da frota registrada no Estado. As motocicletas usadas, por sua vez, subiram ainda mais (33,26%). 2:41

Já o preço dos automóveis novos aumentou 23,38%, ao passo que motocicletas zero-quilômetro encareceram 21,86%, em média.

Vale destacar que o IPC considera somente os preços registrados na capital paulista. Portanto, os percentuais informados são uma estimativa, ainda que próxima, do quanto você realmente vai pagar a mais de IPVA no ano que vem.

Para completar, UOL Carros calculou quanto aproximadamente o tributo vai subir no próximo ano no Estado para cinco dos automóveis mais vendidos do Brasil ao longo de 2021 – todos flex e, portanto, com incidência da alíquota de 4%.

Para tal, comparamos a tabela com os valores venais do IPVA 2021 com os preços médios apurados pela Fipe em setembro deste ano. Todos os carros são da versão de entrada.