Zé Luis (PP) de Salmourão sofre nova derrota na Vara Federal de Tupã

O ex-prefeito de Salmourão, José Luiz Rocha Peres (PP), em sua luta para tentar validar os votos recebidos por ele nas eleições de novembro do ano passado, sofreu nova derrota judicial junto à Vara Federal de Tupã (SP). O candidato do Partido Progressistas, que teve seu registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral em todas as instâncias do Judiciário, apresentou um novo pedido de liminar, (tutela provisória) que foi indeferido pela Juíza Federal Natália Arpini Lievore, da 3ª Vara Federal da cidade de Tupã.

Na decisão, a magistrada fixa como pontos controvertidos a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva parainstauração de procedimento de tomada de contas e eventual atentado ao direito ao contraditório e ampladefesa por irregularidade nas notificações realizadas no âmbito do processo de Tomada de Contas, seja na citação ou do acórdão de julgamento, a acarretar nulidade do procedimento.

Com isso, Zé Luiz continua impugnado, ou seja, impedido de exercer seus direitos políticos e consequentemente de assumir o comando definitivo da Prefeitura de Salmourão. A impugnação do candidato progressista, que ocorreu ainda em 2020, levou a Justiça Eleitoral a marcar novas eleições no município.