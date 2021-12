Polícia Civil apreende máquinas caça-níqueis e localiza residência usada para exploração de jogos clandestinos

A ação policial foi deflagrada em cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela Justiça, que contemplou dois imóveis residenciais.

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas – DIG/DISE, com apoio operacional e logístico de agentes de outras unidades pertencentes área da Delegacia Seccional de Polícia de Dracena, deflagrou ação nesta sexta-feira (3), para cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar em residências onde haviam denúncias da prática da exploração de jogos de azar.

Em uma residência que fica no bairro Vila Barros foram encontrados e apreendidos três maquinas caça-níqueis que estavam instaladas em um dos cômodos da casa. Já, no bairro Jardim Jussara, a Polícia Civil localizou na residência vistoriada, aproximadamente 10 pessoas suspeitas de estarem participando de jogos de azar.

No local foram encontrados diversos objetos utilizados na prática de jogos, além um ambiente com mesas para jogos. O imóvel aparentemente também era utilizado como bar, com venda de bebidas alcoólicas, sendo apreendido aproximadamente a quantia de 5 mil reais em dinheiro.

Foi requisitada uma equipe da Polícia Técnico Científica para elaboração de laudo pericial dos objetos ilícitos apreendidos e dos imóveis residenciais.

Os envolvidos foram identificados e serão ouvidos oportunamente na espera de Polícia Judiciária, e após recebimentos dos laudos periciais, os autos serão remitidos para apreciação do Poder Judiciário.