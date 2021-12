Com 1.574 votos, Sônia Gabau é eleita prefeita de Salmourão

A candidata Sônia Gabau (PSBD), foi eleita ao cargo de prefeita de Salmourão após o pleito eleitoral disputado neste domingo (5).



Sônia disputou o cargo de chefe do executivo na coligação Humildade e Respeito pelo Povo, formada pelo PP e pelo PSDB, a candidata a prefeita Sonia Cristina Jacon Gabau (PSDB), tem como vice Marcia Regina Pravato Rocha Peres (PP).



Segundo divulgado pelo Cartório Eleitoral de Lucélia, Sônia obteve 1.574 votos, contra 1.486 do candidato Marcos Antonio Paio (PV) que teve como candidato à vice Flavio Eduardo Rodrigues (DEM) na coligação “Salmourão Tempo de Esperança e União”.

A diferença foi de 88 votos entre os candidatos.

A eleição em Salmourão teve, ao todo, 3.3153 votos, sendo:

Votos a candidatos concorrentes: 3.060 (97,05%)

Votos brancos: 33 (1,05%)

Votos nulos: 60 (1,90%)

Abstenção: 553 (14,93%)

Agora eleita prefeita de Salmourão, Sônia seguirá desenvolvendo o seu trabalho no comando da Prefeitura, função essa que vinha desempenhando de forma interina desde janeiro deste ano.

Ela havia sido eleita vereadora no pleito de 2020, assumiu o cargo de presidente da Câmara e em virtude do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP) indeferir o pedido de registro de candidatura de José Luiz Rocha Peres (PP), após ele ter se tornado definitivamente inelegível em virtude da rejeição de suas contas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), Sônia assumiu o comando do Executivo de Salmourão.

“Sinto muita gratidão, quero agradecer primeiro a Deus pela caminhada. Eu e minha vice Márcia já eleitas, vamos continuar atendendo a população em todos os setores, saúde e social, geração de emprego e renda, temos planos e inclusive enviaremos um projeto para a Câmara visando a doação de terrenos para empresários de Salmourão e da região que queiram investir em nossa cidade”, destacou a prefeita eleita em entrevista.