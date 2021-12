LUCÉLIA: Do alto da torre da Igreja Matriz, Papai Noel desce de rapel e abre a temporada de Natal

A temporada de fim de ano em Lucélia foi marcada pela chegada do Papai Noel e inauguração da decoração de Natal, ocorridas na noite deste sábado (4) na praça da Igreja Matriz da Sagrada Família. Com a presença de autoridades, a solenidade reuniu grande público, que acompanhou cada detalhe da programação, organizada pela comissão de festejos, presidida pela jornalista Fernanda Crepaldi Cândido.

A abertura foi realizada com as falas da prefeita Tati Guilhermino e do pároco da Igreja Matriz, padre Adriano dos Santos Andrade. A prefeita fez sua saudação e iniciou pedindo um minuto de silêncio pelas 60 vítimas fatais da pandemia, moradoras de Lucélia, que morreram em decorrência da Covid-19. Ela lembrou também o incêndio que em abril deste ano destruiu a decoração natalina que estava em um depósito.

Em seguida a prefeita fez uma fala de agradecimento aos moradores e à equipe de trabalho da Prefeitura de Lucélia, como também realizou uma homenagem à arquiteta Débora Duarte Ricardo, funcionária da Prefeitura há 23 anos, que em nome dos servidores municipais recebeu uma chave simbólica do Natal.

Logo na sequência, o padre Adriano fez sua fala sobre a data, destacou o fundamento cristão sobre o Natal e agradeceu aos colaboradores que fizeram doações e se mobilizaram pela decoração da Igreja Matriz.

A etapa seguinte da programação teve a participação dos palhaços Parafina e Mixaria, e apresentações musicais com a Banda Marcial de Lucélia.

Por fim, foi iniciada a esperada chegada do Papai Noel, que surpreendeu ao ser visto no alto da torre da Igreja Matriz. Usando técnica de rapel, ele desceu até o público. Ao chegar ao solo, as luzes de Natal foram acesas, permitindo ao público conhecer cada detalhe da decoração.

A cerimônia foi transmitida ao vivo pela fanpage da Prefeitura de Lucélia.