Morre o médico prudentino Dr. Antônio Ferrari

Faleceu nesta segunda-feira (6), aos 77 anos de idade o médio Dr. Antônio Fernandes Ferrari, popularmente conhecido por “Dr. Ferrari” de Presidente Prudente.

De acordo com o instituto em que ele atuava e do qual também foi um dos fundadores, o médico estava internado em um hospital particular da cidade.

O falecimento foi informado pelo Grupo Athia através de suas redes sociais. A empresa também comunicou que seu sepultamento será às 16h30 desta segunda-feira (6) no Cemitério Campal.

O corpo de Dr. Ferrari está sendo velado na Sala I da Casa de Velório Athia com a presença de familiares e amigos.



Natural de Santo Anastácio, foi formado pela Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, fez residência em neurocirurgia no Hospital das Clínicas da USP de São Paulo e Doutorado em neurologia no Hospital das Clínicas da USP de São Paulo.

Atuou como Diretor do Instituto do Sono de Presidente Prudente. Estagiou no Instituto da Dor Crônica no Hospital das Clínicas da USP de São Paulo.

Foi Professor de neurocirurgia da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente – UNOESTE.

Ex-presidente da SONESP – Sociedade de Neurocirurgia do Estado de São Paulo. Banca do título de especialista em neurocirurgia da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.



Chefe do serviço de residência em neurocirurgia do Hospital Regional de Presidente Prudente.

Ele foi um dos fundadores do Instituto do Cérebro e da Coluna em 2008, centro médico que atende pessoas de toda a região e que é referência em várias áreas da medicina como fisioterapia, neurocirurgia, neuropsicologia, ortopedia e psicologia, onde atuava brilhantemente sendo procurado por pacientes de diversos municípios, inclusive da Nova Alta Paulista e até de outros Estados do País.

Na política, pleiteou o cargo de deputado estadual em 2018 pelo Partido Verde, tendo como bandeiras a “saúde e educação para o povo”. Obteve 8.704 votos e ficou como suplente.

Aos amigos e familiares em luto, os votos de pesar do Grupo Folha Regional – (Jornal TV e Site).