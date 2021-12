Mulher fica ferida após acidente entre veículos

Ainda segundo a corporação, por volta das 19h24, um dos veículos seguia pela Rua São Paulo, em direção ao Centro. No cruzamento com a Rua Magid Zacarias, o motorista relatou que parou por causa da sinalização de “Pare” no solo, “olhou para os dois lados”, e quando seguiu em frente não viu que um veículo se aproximava, houve a colisão e o capotamento. Ele disse à PM que ingeriu bebida alcoólica.

A polícia também informou que a motorista do outro carro disse que seguia na via preferencial, que foi invadida por outro automóvel. Ela tentou frear, mas não conseguiu.

A passageira do carro que capotou, de 37 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Pronto-socorro local com escoriações. Ela foi medicada e liberada.

Já o condutor, de 34 anos, que avançou na preferencial “apresentava sinais de embriaguez”. Ele foi autuado por embriaguez ao volante.