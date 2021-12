FLÓRIDA: 1º Encontro de Carros Antigos acontece nos dias 11 e 12 de dezembro

Flórida Paulista irá sediar o 1º Encontro de Carros Antigos nos dias 11 e 12 de dezembro. O evento será realizado no Centro de Lazer e terá entrada gratuita e renda em prol ao Asilo São Vicente de Paulo de Flórida Paulista.

De acordo com a comissão organizadora do evento o Centro de Lazer receberá uma ampla estrutura com tendas e praça de alimentação com entidades.

Foram convidados clubes e expositores de diversas cidades sendo que muitos já confirmaram presença no evento, que promete trazer público também da região. No dia 11 (sábado) o evento terá início às 18h e no dia 12 (domingo) terá início às 8h.

A praça de alimentação terá pastel, churrasco, bebidas, churros, além de brinquedos para as crianças. Tudo com preço acessível para a quem comparecer.

O evento contará com o total apoio da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através da Secretaria de Esportes e Cultura.

O jornal e site Folha Regional também apoia o evento que terá cobertura total da equipe de jornalismo.