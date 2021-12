Junqueirópolis não terá show da virada de 2021 para 2022

A Prefeitura de Junqueirópolis não realizará o Réveillon (Show da Virada) na praça do centenário neste ano de 2021.

A decisão foi tomada pelo prefeito Osmar Pinatto, considerando o cenário de incertezas gerado pelo surgimento de uma nova variante do coronavírus no mundo.

Apesar do grande avanço da vacinação na cidade, na casa dos 80% das pessoas acima de 12 anos imunizadas com duas doses, e os baixíssimos índices de contaminação pelo vírus, o prefeito, por cautela, optou por não realizar o evento público, com shows musicais e show pirotécnico na virada de 2021 para 2022.

“É uma decisão bastante pensada, conversada com nossos técnicos, baseada no que discutimos com nossa equipe e como medida de cautela diante do surgimento de uma nova cepa do coronavírus no mundo, a Ômicron. A decisão é para proteger a nossa população, como temos agido no combate a pandemia”, ressaltou o Pinatto.