MARIÁPOLIS: Vereadores cobram limpeza e melhorias no Estádio Municipal

Em sessão da Câmara Municipal de Mariápolis realizada no começo do mês de novembro, o vereador Carlos Pereira Amorim apresentou indicação solicitando ao prefeito de Mariápolis que juntamente com as secretarias competentes execute a roçagem da grama, pintura da arquibancada, troca das portas e pintura dos vestiários do Estádio Municipal.

De acordo com o vereador precisa ser feito a roçagem da grama, pintura da arquibancada, troca das portas e pintura dos vestiários do Estádio Municipal com urgência uma vez que com a flexibilidade do isolamento, o local voltará a ser de uso dos munícipes e carece de melhorias para o seu uso imediato.

A mesma reivindicação foi apresentada na Câmara Municipal há alguns meses pelo vereador Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo), porém ainda não foi atendido pela Prefeitura Municipal e desta forma os reparos e melhorias solicitadas pelo legislativo aguardam um posicionamento da administração municipal.