Dracena supera equilíbrio em quadra, bate o Taubaté e fica a um empate do bi na Liga Paulista

O Dracena está a um empate do bicampeonato da Liga Paulista de Futsal (LPF). Na noite desta terça-feira (7), os dracenenses fizeram bom uso do fator casa e venceram o Taubaté por 4 a 3, no Ginásio Alaor Ferrari. A partida de ida da decisão foi marcada pelo equilíbrio, como esperado, e emoção até o segundo final.

A partida de volta será nesta sexta-feira (10), às 19h, em São Bernardo do Campo. Como definido antecipadamente, o segundo jogo é em quadra neutra, com o time de melhor campanha fazendo o primeiro jogo como mandante apenas. Em caso de vitória do Taubaté (por qualquer placar), o jogo vai para a prorrogação. Se ninguém levar a melhor no tempo extra, a taça será decidida nos pênaltis.

Os gols no Alaor

Na primeira etapa, o Dracena abriu o placar com Denner. Ernandes empatou. Gregory e Delegado ampliaram ainda antes do intervalo. O Taubaté voltou melhor, e Lelê marcou duas vezes para empatar, uma delas de pênalti. Mas, na reta final, em jogada ensaiada, Vitinho recolocou o Dracena à frente.