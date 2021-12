FLÓRIDA: Curso de produção artesanal de cachaça é realizado pelo Sindicato Rural

O Sindicato Rural de Flórida Paulista está realizando o curso de produção artesanal de cachaça. O curso conta com aulas teóricas e práticas aplicadas por um técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

As aulas práticas estão sendo desenvolvidas em um alambique do município, através de parceria com um empresário local, que ofereceu toda a estrutura para recepcionar os participantes.

No curso, além de obterem conhecimentos técnicos, os participantes ainda podem após a conclusão, desenvolver atividades de geração de emprego e renda dentro do segmento.

Para saber mais sobre os cursos oferecidos, basta procurar o Sindicato Rural de Flórida Paulista que fica na avenida José Fróio, ao lado de Borges Materiais para Construção.