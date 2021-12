Floridense se destaca no ciclismo

O floridense Gabriel Herrera, filho do casal Luiz Pereira e Vanessa Herrera Pereira, vem se destacando no ciclismo e conquistou mais uma excelente colocação na última etapa deste ano da Copa ABD de Mountain Bike 2021 realizada no fim de semana.

O jovem que começou a pedalar há cerca de dois anos participou de várias competições e entre elas, a 1ª Copa ABD de Tupi Paulista onde ficou em 8º lugar; a competição em Herculândia em que conquistou o 2º lugar e no último dia 5 de dezembro em Dracena, na final da Copa ABD 2021 em que ficou na 8ª colocação.



Nesta última competição, o floridense disputou com outros 339 competidores.

Gabriel também já participou de competição em Brasilândia no Mato Grosso do Sul.

Em conversa com o jornalismo Folha Regional, Gabriel Herrera destacou que além de estar praticando o ciclismo, que é uma prática que gosta muito, também está levando o nome de Flórida Paulista nas competições em que participa, o que para ele é motivo de muito orgulho.