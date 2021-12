Quase 800 kg de maconha apreendida em Flórida Paulista são incineradas pela Polícia Civil

Na manhã desta terça (07) a Polícia Civil de Flórida Paulista incinerou aproximadamente 785kg de maconha em uma empresa às margens da rodovia SP-294.

A incineração foi realizada mediante autorização do Poder Judiciário, no local estiveram presentes o Excelentíssimo Delegado de Polícia, Dr. Yuri Munhoz Silveira e o Excelentíssimo Representante do Ministério Público, Dr. Samuel Camacho Castanheira, bem como policiais civis que compuseram a equipe de escolta e fiscais da vigilância sanitária.