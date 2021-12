Adamantina fica em primeiro lugar por ações executadas no Programa Parcerias Municipais

Município recebeu 200 mil reais por ter vencido o desafio 6: Segurança – Promover ambientes menos suscetíveis a roubos

A Prefeitura de Adamantina recebeu R$ 200 mil por ter ficado em primeiro lugar no desafio 6: Segurança – Promover ambientes menos suscetíveis a roubos. A cidade foi vencedora na categoria de município até 50 mil habitantes.

O desafio integra uma das três categorias propostas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR)no Programa Parcerias Municipais que são: “Melhores Resultados”, “Parcerias em Ação” e “Top 3”.

O prêmio foi entregue ao prefeito Márcio Cardim na última terça-feira (7) em São Paulo durante a Cerimônia de Posse do Parlamento Regional, Premiações “Parcerias Municipais” e “Município Agro” e Assinatura de Convênios na Sala São Paulo.

O Programa Parcerias Municipais foi lançado pela SDR em junho de 2019. A iniciativa tem como objetivo unir o Governo do Estado mais os municípios para reduzir as desigualdades regionais nas áreas da educação, saúde, segurança e socioeconômico.

Os municípios devem enfrentar 8 desafios que são: Ampliar o acesso a creche; Universalizar o acesso a pré-escola; Alavancar a qualidade do ensino fundamental I; Fortalecer as redes de combate à violência sexual; Promover ambientes menos suscetíveis a roubo; Reduzir taxas de mortalidade infantil e materna; Reduzir óbitos prematuros e doenças crônicas não transmissíveis e Mitigar os impactos da pandemia na pobreza e geração de emprego e renda.

Adamantina executou ações nos quatro eixos do Programa, algumas com recursos próprios e outras através de convênios celebrados com o Estado.

Os planos de ação são avaliados pelo órgão governamental e é avaliada a evolução da cidade nos desafios do programa. Aqueles que são mais bem avaliados recebem prêmios ao final de cada ciclo do programa.

Programa Nossa Rua

Além das premiações, o Governo do Estado de São Paulo assinou o convênio com o município para a execução do Programa Nossa Rua. Ao todo serão investidos R$ 3.876.585,48, sendo 50% em recursos provenientes do estado e 50% em recursos próprios.

De acordo com o Governo do Estado, a iniciativa visa firmar parcerias entre os municípios e o estado para melhorar a infraestrutura urbana de locais que ainda estão sem a devida pavimentação e, ainda, executando a construção de galerias.