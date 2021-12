Aniversário de 76 anos de Dracena: Missa e reinauguração da praça são marcadas por momentos de emoção

Dracena festejou ontem, (8), 76 anos de fundação, com celebração de missa na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida; a reinauguração da Praça Manoel Gomes Gonçalves (Galeno), conhecida como Praça da Matriz e show de aniversário da Família Lima. Os eventos foram prestigiados pelo prefeito André Lemos, primeira-dama Bianca e familiares; vice-prefeito Guido Baggio secretariado municipal; ex-prefeito Juliano Bertolini e família; deputado Reinaldo Alguz e a esposa Ana Maria, assim como demais autoridades municipais, entre eles, vereadores, representantes da sociedade civil organizada e os familiares do homenageado, Galeno.

A missa emocionante celebrada pelo pároco frei Airton recebeu um grande público. Na procissão de entrada, houve a participação de secretários municipais, prefeito, primeira-dama e os filhos Apolo e Breno; vice-prefeito; representantes do Corpo de Bombeiros.

O prefeito André Lemos foi convidado por frei Airton a fazer uso da palavra. O chefe do executivo falou sobre o primeiro ano que vem enfrentando de muitos desafios à frente do governo municipal, principalmente com a pandemia, ressaltou que Dracena é uma cidade muito boa para se viver, uma cidade bonita, e comentou que vem trabalhando muito com os seus secretários para poder oferecer uma vida melhor aos moradores. André disse que continuará desempenhando um bom trabalho, visando cada vez mais o desenvolvimento do município.

REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA

Após a missa, houve a cerimônia de reinauguração da praça. Autoridades como o presidente da Câmara Claudinei Millan Pessoa (Melão) fez uso da palavra, assim como o deputado Reinaldo Alguz, que se recordou do tempo de infância na cidade e a amizade com a família do homenageado Galeno; José Carlos Gomes Gonçalves, conhecido como Zé Galeno, filho do ex-prefeito e o prefeito André.

Na placa onde está instalado o busto de Manoel Gomes Gonçalves (Galeno) consta a seguinte mensagem:

“Foi duas vezes vice-prefeito e prefeito da Cidade Milagre teve toda sua existência voltada para o atendimento dos humildes e os interesses maiores de sua comunidade fazendo do trabalho e simplicidade a tônica maior de sua vida pública.

Nele os necessitados viam o amigo certo para as horas incertas, distribuindo bondade, carinho, amizade e compreensão a todos que dele acercassem enaltecendo de forma elevada a condição do político e administrador, voltado somente para o bem comum. Assim foi Galeno, assim viveu Galeno.

Dracena, 13 de setembro de 1980”.