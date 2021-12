FLÓRIDA: Praça central vira atração com decoração natalina

As luzes natalinas na praça central Gerson Veronese Ferracini já estão acesas, chamando a atenção das famílias floridenses para apreciar essa linda decoração. Os enfeites foram acesos no último final de semana.

Por meio da Secretaria de Promoção Social, com recursos próprios da Prefeitura, este trabalho desenvolvido há anos se tornou tradição no município, simbolizando a fé e a luz de Cristo que ilumina a humanidade. As luzes não só embelezam a praça central, mas também destaca a importância da sustentabilidade, pois grande parte dos materiais usados é reciclável.

Além da praça central também receberam enfeites natalinos com luzes coloridas a sede do Paço Municipal e em frente da igreja matriz. Também outras praças da cidade e dos Distritos receberam decoração natalina.