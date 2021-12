LUCÉLIA: Educação adquire 180 computadores e ar condicionado para todas as salas de aula

A prefeita de Lucélia Tati Guilhermino através de um vídeo nas redes sociais oficiais da Prefeitura anunciou investimentos da ordem de R$ 1,1 milhão, pela educação municipal, destinados à aquisição de 180 computadores e equipamentos de ar condicionado para todas as salas de aula da rede municipal de ensino.

De acordo com a prefeita, os computadores permitirão montar três laboratórios de informática, e ainda a instalação de um com putador em cada uma das salas de aula da Educação Infantil II – pré-escola (4 a 5 anos) e no Ensino Fundamental (1º ao 9º anos).

Já os equipamentos de ar condicionado começam a ser instalados após a revisão do sistema elétrico de cada unidade de ensino.

A previsão da gestora educacional é que até o segundo semestre do ano que vem todas as salas de aula da rede municipal terão a melhoria em funcionamento.