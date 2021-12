Mulher morre após atropelar andarilho e ir parar embaixo de ônibus

Na manhã desta quinta-feira a condutora de uma motocicleta trafegava pela Avenida Tabajaras no sentido do centro para os bairros da cidade, quando em frente a um posto de combustíveis acabou atingindo um andarilho que estava sobre a faixa de rolamento, perdendo o controle da direção e vindo a cair sob um ônibus que passava ao seu lado.

O condutor do ônibus percebeu apenas quando passou sobre a motociclista. A motociclista foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros para Santa Casa de Tupã em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito após dar entrada na unidade hospitalar.

As Polícias Militar e Civil estiveram no local para registro do boletim de ocorrência e início das investigações. A Perícia Técnica do Instituto de Criminalística esteve no local para determinar as causas do acidente. Há suspeita que a motociclista tenha tentado ultrapassar ônibus pela direita. No coletivo estava apenas o motorista.

A motociclista foi identificada como Diva Moreira, de 51 anos e trabalhava na Casa da Criança.