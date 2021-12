OSVALDO CRUZ: Comércio abre à noite em sistema de calçadão de olho no Natal

O comércio de Osvaldo Cruz inicia nesta quinta-feira os atendimentos em horários diferenciados devido ao final do ano.

De acordo com o Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Osvaldo Cruz e Região), a partir de hoje o atendimento se estenderá até as 22h de segunda a sexta. Aos sábados, o expediente será até as 16h, como explica o presidente do Sincomércio, Agostinho Sílvio Caliman.

Haverá a chegada do Papai Noel no comércio de Osvaldo Cruz, juntamente com a abertura das lojas e calçadão no centro da cidade à noite com vários atrativos.

Nos outros dias, também haverá apresentações artísticas e brinquedos para as crianças e com o público que visitar o comércio à noite.

A programação é uma realização da Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz.