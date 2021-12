DRACENA: Anunciada climatização de salas de aula nas quatro escolas estaduais

O prefeito André Lemos inicia a semana cumprindo agenda em São Paulo e anuncia mais uma boa notícia para o município de Dracena. Durante reunião com o subsecretário de Educação Patrick Tranjan, por intermédio do deputado estadual Reinaldo Alguz (PV), ficou definida a climatização de todas as salas de aula das escolas estaduais no município. Serão contempladas as 4 unidades da rede estadual: Eng. Isac Pereira Garcez; 9 de Julho; Prof.ª Julieta Guedes de Mendonça e Alfredo Machado.

“Com a instalação dos aparelhos nas escolas, os professores e alunos terão maior conforto para ensinar e aprender, fazendo com que o rendimento escolar seja muito maior, porque o calor que faz na nossa cidade é muito intenso”, disse o prefeito agradecendo ao deputado por intermediar o encontro com o Estado.

Na rede municipal de ensino, há escolas que já oferecem ares-condicionados em salas de aulas, e nas unidades onde não têm ainda, conforme informa a secretária de Educação, Juliana Corrêa já está sendo providenciado, conforme planejamento, a instalação dos equipamentos nos locais onde ainda faltam, bem como a manutenção.

André também contou com alegria que conseguiu através de recurso do Estado, mais um ônibus, para melhorias no transporte escolar do município. “Estamos felizes em poder dar boas notícias aos moradores de Dracena que está em festa pelos 76 anos”.