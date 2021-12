FLÓRIDA: Inauguração da açaiteria Vila Açaí acontece hoje

Para os amantes de açaí tem novidade chegando em Flórida Paulista. A Vila Açaí terá sua franquia inaugurada a partir das 18h desta sexta-feira, dia 10, na Avenida São Paulo, 185. O empreendimento é do casal, Fernando Borges e Gabriele Caetano.

Com ambiente personalizado e aconchegante, a Vila Açaí chega trazendo diversas opções de sabores em açaí, com uma grande variedade em acompanhamentos, além de sorvetes, sucos e milk-shakes. E em breve terá mais novidades em seu cardápio. O local conta com serviço de delivery.

E para a proteção e segurança de funcionários e clientes, a unidade seguirá todas as medidas de prevenção, visando a prevenção à covid-19.

A Vila Açaí funciona de terça a sexta-feira das 18h às 23h, aos sábados das 17h às 23h e domingos às 16h às 23h.