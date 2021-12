PARAPUÃ: Prefeitura realiza manutenção de estrada rural em parceria com o Governo do Estado

A Prefeitura de Parapuã, através do setor de Obras da municipalidade, está realizando melhorias em 1km da estrada rural PRP- 360, através do convênio SEIAA Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento no valor de R$ 30.000,00.

A prefeitura entra com mão de obra e maquinários, e os custos são pagos pelo governo do Estado de São Paulo. Sexta-feira dia 26 de novembro, o Vice-prefeito Milton Mitio Iwayama esteve acompanhando as obras na estrada.

Esta obra vem propiciar ao agricultor do município melhoria na trafegabilidade das estradas rurais municipais, com adequação/ reabilitação de trecho críticos, visando o escoamento de água, apresando resultado relevante para a conservação do solo e drenagem, e assim melhoria no escoamento da produção.