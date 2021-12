Dracena empata com Taubaté e é bicampeão da Liga Paulista de Futsal

O Dracena é bicampeão da Liga Paulista de Futsal (LPF)! O título veio na noite desta sexta-feira (10), após o empate por 3 a 3 com o Taubaté, em São Bernardo do Campo. Resultado suficiente para levantar a taça, após vencer o primeiro jogo da decisão, em casa, por 4 a 3.

No ano passado, os dracenenses venceram a LPF nos pênaltis, diante do Pulo Futsal. A temporada foi marcada pela parceria com a Intelli, hoje em Santo André. Neste ano, a primeira conquista em “carreira solo” não teve prorrogação, tampouco penalidades, mas também foi marcada por emoção até o fim. Em um jogo equilibrado, bastante falado e pressão do Taubaté nos instantes finais.

O encerramento do jogo trouxe alívio aos dracenenses, seguido de muita festa dos jogadores, ao lado da pequena torcida que encarou os quase 700km entre o Oeste Paulista e a região metropolitana. Como definido antecipadamente, apenas o time de melhor campanha faria o primeiro duelo em casa, e a organização da liga decidiria o palco da partida decisiva.

Os gols no ABC

O Taubaté abriu o placar com Lelê, no primeiro tempo. Gregory empatou com um belo gol ainda antes do intervalo. Da mesma forma, veio a virada dracenense no começo do segundo tempo. Vitinho, com um golaço, ampliou a vantagem e fez seu 19º gol nesta LPF.