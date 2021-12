Polícia Rodoviária apreende tijolos de maconha escondidos dentro de caixão

De acordo com informações da ocorrência, os policiais rodoviários abordaram um caminhão-guincho que transportava um veículo de uma funerária e ao ser questionado, o motorista disse levava o veículo de Londrina (PR) para Limeira (SP).

Ele informou também que havia um cadáver no caixão que estava dentro de veículo. A equipe foi verificar a história e localizou a droga no interior do caixão.