Mulher é morta pela ‘irmã de criação’ com golpes de canivete ao sair de festa

Ainda conforme o delegado, a mulher foi vista caminhando pela cidade e foi presa pela Polícia Militar. “Houve essa ação conjunta entre as polícias Civil e Militar para a prisão dos dois”, salientou o Pinheiro.

O canivete usado para golpear a vítima foi apreendido pela perícia no local. “A autora confessa o crime, mas alega que foi legítima defesa. Nega que tenha posse do canivete. Mas, informações preliminares apontam que ela já entrou na festa com a intenção de agredir a vítima, já entrou com o canivete. O rapaz, como prestou auxílio material, também foi preso”, enfatizou o delegado.