Dracena fica em 51° no Ranking Município Agro do Estado 

O município de Dracena foi certificado no Ranking Município Agro, iniciativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Em todo Estado, somente 85 municípios foram certificados e premiados. Dracena foi classificada em 51° lugar.

A técnica da Casa da Agricultura Márcia de Freitas, que representa a Secretaria de Agricultura local informou que os relatórios foram preparados em tempo recorde e Dracena só tem a crescer no agro.

Márcia explicou que o bom desempenho nas 10 diretivas estipuladas posiciona os municípios em melhores condições para acessar os recursos financeiros disponibilizados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. As diretivas são estrutura institucional; infraestrutura rural; produção e consumo sustentável; defesa agropecuária; abastecimento e segurança alimentar; fortalecimento social do campo; solo e água; biodiversidade; resiliência, mitigação e adaptação às mudanças climáticas; interação campo-cidade.

A divulgação do ranking aconteceu no último dia 7, em um grande evento com a premiação para 85 municípios, na Sala São Paulo, no centro da capital paulista. A premiação distribuiu R$ 4,7 milhões. No total se inscreveram 410 cidades no ciclo 2020/2021.

O governador João Doria, o vice-governador Rodrigo Garcia, o secretário de Agricultura e Abastecimento de SP, Itamar Borges, o secretário-executivo da SAA, Francisco Matturro, e o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, entregaram as premiações e certificados.

O prefeito André Lemos parabenizou a equipe pelo resultado, “por ser o primeiro ano em que participamos do programa, o resultado foi surpreendente, devemos isso ao comprometimento da nossa equipe. Para 2022 pretendemos melhorar ainda mais, pois está em nossos planos uma maior atenção à secretaria de agricultura”.

MUNICÍPIO AGRO

O Ranking do Município Agro é o incentivo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo para promover o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário, sendo executado pela em parceria com as prefeituras.

As prefeituras ao aderirem ao Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – SEDRUS, reconhecem a importância do agro e das necessidades de investir em ações para melhorar as condições de vida das pessoas na área rural. Uma forma de incentivar estas ações em e o Ranking do Município Agro.

Dessa forma, de acordo com o Decreto Estadual n.º 64.467/2019, o SEDRUS tem como objetivo promover a elaboração e execução de planos de desenvolvimento agropecuário e agroindustrial no Estado, em conformidade com as diretrizes de política pública denominadas “Cidadania no Campo 2030” (Decreto Estadual n.º 64.320/2019).