FLÓRIDA: Chegada do Papai Noel ocorre na sexta-feira

Para marcar o início das celebrações de Natal, assim como o horário especial do comércio em Flórida Paulista, a Prefeitura Municipal e a Associação Comercial e Industrial promovem, na sexta-feira (17), a chegada do papai Noel a partir das 20h, na praça da igreja matriz Nossa Senhora Aparecida.

A programação especial de fim de ano na Cidade Amizade teve início com a inauguração da decoração e iluminação natalina que foram montadas nas praças do município.

Segundo a secretária de Promoção Social, Nayara Nardin Teixeira, o evento que marca a chegada do papai Noel contará com diversas surpresas e apresentações. “Estamos muito felizes em poder fazer esse evento, de forma organizada, segura e respeitando todos os protocolos de saúde. Será uma grande surpresa para todos que estiverem presentes”, adiantou Nayara.

Ainda de acordo com Nayara Nardin, o evento busca manter viva a imagem do bom velhinho na cabeça das crianças. “Será um reencontro do papai Noel com a nossa população, tendo em vista que em 2020 foi impossibilitado de realizar o evento devido a pandemia”, finalizou.