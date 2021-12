Homem morre após receber três disparos de arma de fogo em Paraguaçu

Marcelo Redusino da Costa, de 46 anos, foi morto na manhã deste domingo, dia 12, após receber três disparos de arma de fogo, em um cruzamento de ruas de Paraguaçu Paulista (SP).

Segundo informações extraoficiais, a vítima, que era moradora da Rua Faustino Dias Paião, no bairro Vila Nova, teria sido abordada por dois indivíduos na esquina entre as ruas Herculano Azevedo e Gerônimo Vieira, que efetuaram três disparos, sendo atingidos na testa e dois no tórax.

Os autores do crime evadiram-se, tomando rumo ignorado.

Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local e isolou a área. A Polícia Técnica fez a liberação do corpo. A Polícia Civil investigará o crime.

Segundo relatos de testemunhas, a motivação do crime pode ter relação com o tráfico de drogas.