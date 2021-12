JUNQUEIRÓPOLIS: PDM oficializa a implantação do SIM

Mais uma ação do PDM – Plano de Desenvolvimento Municipal foi concluída nesta sexta-feira (10), com a implantação do Serviços de Inspeção Municipal – SIM, conquistada através da diretoria de Agronegócio.

A Solenidade de implantação do Selo de qualidade SIM aconteceu na Casa da Agricultura de Junqueirópolis e contou com a presença de autoridades local e regional, produtores rurais e empresários, diretores municipais e funcionários da diretoria de Agronegócio.

Falando aos presentes o prefeito Osmar Pinatto discorreu sobre a importância das ações municipais voltadas para o fortalecimento da agroindústria familiar e dos empreendedores da produção industrializada de origem animal, vegetal e outros produtos preparados para comercialização, uma reivindicação antiga dos produtores do município.

Destacando que a criação do SIM vai influenciar positivamente na empregabilidade, na capacitação de profissionais, no desenvolvimento econômico e principalmente na comercialização de produtos com maior segurança sanitária e qualidade.

O serviço de Inspeção Municipal – SIM estará sob a responsabilidade da diretoria de municipal de Agronegócio, que tem a frente o diretor Josemar de Souza (Nego).