MARIÁPOLIS: Vereador cobra reforma do prédio da UBS

Em sessão da Câmara Municipal de Mariápolis, o vereador Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo), apresentou indicação solicitando ao prefeito para que juntamente com as secretarias competentes viabilize a reforma do prédio da UBS José Eronis Barbosa da Silva. Ressaltou o vereador que é de conhecimento de todos que o prédio que abriga o Centro de Saúde não está em boas condições, já tendo sido motivo de várias reivindicações de vereadores pedindo providências.

“Porém se faz necessária a reforma de várias salas, banheiros, havendo muitos pontos danificados principalmente nas paredes”, ressaltou o vereador.

Ainda de acordo com o vereador, a parte elétrica aparece exposta em alguns locais, o que poderão causar transtornos aos servidores e usuários da UBS, bem como danificar móveis e equipamentos, sendo necessária providências urgentes por parte da administração municipal.

“Sabemos da escassez de recursos, porém trata-se de um local que precisa de maior atenção por parte da administração pública municipal”, finalizou o vereador Bicudo.