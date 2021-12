Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas

Na noite da última sexta-feira, 10, a equipe da Polícia Militar de Mariápolis esteve em patrulhamento nas proximidades da praça pública do Conjunto Habitacional Monte Alegre e avistou um indivíduo já conhecido pelos meios policiais por envolvimento com o crime, sendo eles tráfico de drogas, ameaça, porte de arma de fogo, roubo e crimes de trânsito.

Dessa maneira, o homem ao perceber que seria abordado, saiu em desabalada carreira e dispensou 3 (três) porções grandes de uma substância aparentando ser maconha, quantidade suficiente para elaboração de cerca de 100 (cem) cigarros artesanais, além de ser uma quantidade incomum para uma pessoa que se diz usuário de entorpecente, distorcendo completamente da realidade local.

Ainda conforme a PM, o indivíduo foi acompanhado por cerca de 50 metros, colocando a todo momento a mão na cintura como se tivesse portando algo.



Após breve acompanhamento a pé, ele foi alcançado e abordado na rua Manoel Messias Ferreira, oferecendo resistência no momento que foram utilizadas as técnicas para quebra de resistência, sendo imobilizado, revistado e algemado conforme prevê a súmula vinculante n°. 11 do STF e Decreto n°. 8.858/16, para resguardar tanto a integridade física do indivíduo, bem como da equipe. Além do receio de fuga, não foi encontrado mais nenhum ilícito.

Diante dos fatos e dando cumprimento ao mandado de prisão em aberto e em desfavor do mesmo indivíduo, foi dado voz de prisão ao abordado por infringir o art. 33 da Lei n°. 11.343/06, tráfico de entorpecentes, além do mandado de prisão em seu desfavor.

O indivíduo e os entorpecentes foram conduzidos ao Plantão Policial de Adamantina, sendo apresentada a ocorrência à autoridade de Polícia Judiciária, que após tomar ciência dos fatos ratificou a voz de prisão emanada pela autoridade policial militar. Ainda foi elaborado o Boletim de Ocorrência (BO) pela Polícia Civil (PC) N°. 1148 pelo tráfico de entorpecentes e cumprimento de mandado de prisão.