ADAMANTINA: Papai Noel chega em meio a uma Parada de Natal

O Papai Noel já está em Adamantina! O “Bom Velhinho” chegou ontem à noite (13), na cidade em meio a uma Parada de Natal que contou com a participação de crianças e adolescentes andando de patins, pessoas em bicicletas, motoqueiros, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, entre outros.

A “Parada de Natal” percorreu toda a extensão da Avenida Rio Branco e despertou a atenção das pessoas que passavam pelo local e, ainda, das que estavam na região da central da cidade fazendo com que elas parassem e fizessem o seu registro do Natal Mágico de Adamantina.

A chegada do Papai Noel movimentou a cidade e foi realizada no primeiro dia em que o comércio passa a funcionar em horário estendido, até as 22h. O trajeto foi encerrado na Praça Élio Micheloni.

A recepção ao “Bom Velhinho” foi realizada pela presidente do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina e primeira dama, Marisa Cardim e pela vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil, que na oportunidade representou o prefeito Márcio Cardim que cumpre agenda em São Paulo.

Ao subir no palco, o Papai Noel cumprimentou as crianças e as famílias que estavam em grande número aguardando sua chegada e que foram prestigiar e recepcionar o símbolo do Natal.

Marisa Cardim entregou a chave da cidade mostrando que o desejo dos adamantinenses é que o Papai Noel permaneça aqui por muito tempo.

A solenidade foi encerrada com uma apresentação da orquestra Júlio de Castro da cidade de Tupã. A tão aguardada chuva veio para premiar uma noite marcada pela emoção e pela retomada dos eventos com público após o avanço da vacinação.