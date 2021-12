Um caminhão-cegonha que levava 11 carros de Goiás até o Rio de Janeiro tombou na Rodovia Anhanguera, altura do município de Jardinópolis, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 13.

De acordo com reportagem da TV Anhanguera – em apuração com a Polícia Rodoviária – o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, bateu em uma guia e acabou tombando, derrubando os veículos na via.