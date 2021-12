JUNQUEIRÓPOLIS: Obras de recape do Salgado Filho tem orçamento aproximado de 13 milhões de reais

Os serviços para recapeamento da estrada Henrique Coutinho do Salgado Filho, ligando a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros a Usina Viterra – Unidade Rio Vermelho em Junqueirópolis, está sendo iniciado.

Obra que foi conquistada através do empenho do deputado estadual Mauro Bragato(PSDB), será recuperada em toda extensão de 21,9 quilômetros da estrada, contando com recapeamento, sinalização e segurança com investimento de R$ 12,758.477,34 milhões feito pelo Governo do Estado de São Paulo.

Sendo uma das principais vicinais do município a estrada será recapeada para garantir a segurança dos moradores, usuários da via, e melhores condições para o escoamento da produção agrícola.

O prefeito Osmar Pinatto agradece mais uma vez ao deputado Mauro Bragato pela conquista muito importante para o município e região da Alta Paulista, ao governador João Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia e secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi pelo empenho e investimento para a realização deste importante projeto.