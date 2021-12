Mesmo com chuva, Papai Noel chega a Dracena

Mesmo com a chuva, Papai Noel não decepcionou e chegou a Dracena, num clima de muita alegria, na noite de ontem, 13/12, na Praça Arthur Pagnozzi. Famílias acompanhadas de crianças foram de guarda-chuva visitar a casinha do Papai Noel.

Houve desfile pela área central da cidade com a participação do público. Na praça o coral do Conservatório Musical Villa-Lobos apresentou várias canções natalinas.

O prefeito André Lemos acompanhado da primeira-dama Bianca e dos filhos Breno e Apolo foram ver de perto a casinha do Papai Noel; também marcaram presenças secretários municipais e o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) Luciano Gerlin.

A campanha de Natal deste ano foi denominada ‘Doce Natal’, numa iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a ACE. Até o próximo dia 23 (incluindo sábado e domingo), o Papai Noel estará recebendo o público na casinha, sempre das 20h às 22h.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Esta noite, 14, às 20h, na Praça Arthur Pagnozzi, ocorrerá o lançamento do livro ‘Assentamento Nova Canaã – AS Histórias que Ninguém Contou’, pela autora Zeni Benetti.