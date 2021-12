VOTE! Magazine Hollywood concorre ao concurso de Natal Espetacular de Flórida Paulista

O Magazine Hollywood de Flórida Paulista está concorrendo ao concurso Natal Espetacular organizado pela Associação Comercial de Flórida Paulista em parceria com a Prefeitura Municipal e o Fundo Social.



A empresa ganhou objetos decorativos, luzes e outros enfeites que a deixaram no clima natalino.



Para votar e eleger como a de maior destaque e comércio mais decorado é fácil! Basta CLICAR AQUI e curtir a foto do Magazine Hollywood na página oficial da Prefeitura Municipal onde está rolando a votação.



O resultado com os vencedores do 1º, 2º e 3º lugar será publicado no dia 20 de dezembro.