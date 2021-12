Carreta carregada de grãos tomba e motorista é socorrido pelo Corpo de Bombeiros

Acidente ocorreu na via de acesso de Lucélia



Uma carreta carregada de grãos tombou na manhã desta quarta-feira (15) na via de acesso de Lucélia, às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294).



Segundo as primeiras informações obtidas pelo jornalismo Folha Regional, o veículo seguia no sentido rodovia / centro, quando por motivos desconhecidos, acabou tombando e espalhando a carga às margens da via.



Com o tombamento, o motorista ficou retido no interior do cavalo mecânico e só foi retirado com a chegada do Corpo de Bombeiros.



O tráfego no local foi interditado para os trabalhos das equipes de socorro.



A Polícia Militar foi acionada para a confecção do boletim de ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.