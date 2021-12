FLORA RICA: Prefeitura abre processo seletivo para a secretaria municipal de Educação

A Prefeitura Municipal de Flora Rica abriu no final do mês de novembro processo seletivo destinado à contratação para a Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com o edital estão abertas inscrições para os seguintes cargos: auxiliar de educação infantil; coordenador de Infocentro; cozinheira, inspetor de alunos, segurança escolar; zelador; professor de Educação Básica II – arte; professor de Educação Básica II – ciências; professor de Edu cação Básica II – educação física e professor de Educação Básica II – história.

As inscrições que se iniciaram no dia 26 de novembro prosseguem até o próximo dia 19 de dezembro.

Ainda o edital do concurso especifica que todos os cargos são para cadastro reserva, sendo que o valor da inscrição deverá ser pago no ato e que varia de acordo com o cargo escolhido.

O processo seletivo será executado pelo Instituto Unique (Instituto de Estudos Unidos pela Qualificação de Pesquisas Sociais e Educacionais).