FLÓRIDA: Associação Comercial define horário de funcionamento do comércio no final de ano

A Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista – ACIFP, definiu o horário especial de funcionamento do comércio para este final de ano.

As lojas passarão a funcionar no período noturno na próxima sexta-feira (17), das 9h às 18h e das 20h às 22h. No sábado, o horário de funcionamento será das 9h às 16h. De 20 à 23 de dezembro, o comércio seguirá abrindo às 9h até às 18 e das 20h às 22h. No dia 24, véspera do Natal, o horário de funcionamento será das 9h às 18h.

No sábado (25), o comércio não abre as portas e no dia 26 (domingo) também não funcionará.

A retomada do atendimento aos clientes com portas abertas vai acontecer na segunda-feira (27) e até o dia 30, funcionará das 9h às 18h.

Já na véspera de Ano Novo (31) as lojas abrem às 9h e fecham às 13h. Sábado e domingo (1º e 2 de janeiro) o comércio não funcionará, retomando as atividades na segunda-feira (3).

Os clientes podem aproveitar para efetuar suas compras no comércio de Flórida Paulista e assim prestigiar as empresas que estão com ofertas e promoções especiais, entre elas a promovida pela Associação Comercial que vai sortear vale compras, celulares e um aparelho de ar condicionado.